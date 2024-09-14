Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, görev yoğunluğuna rağmen Güzeltepe Mahallesi’ne yaptığı sürpriz ziyaretle çocuklarla bir araya geldi. Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşen bu özel etkinlikte, Başkan Yıldız çocuklarla şarkı söyleyip oyun oynayarak, onlara çeşitli hediyeler sundu.

Çocuklarla eğlenceli anlar

Başkan Onur Emrah Yıldız, Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Çocuklarla şarkı söyleyip, oyunlar oynayan Başkan Yıldız, onlara çeşitli oyuncaklar dağıttı ve dondurma ikramında bulundu. Çocukların yüzündeki mutluluk, etkinliğin en önemli anlarından biri oldu.

Çocukların mutluluğu, en büyük motivasyon kaynağı

Başkan Yıldız, yoğun iş temposunun içinde çocukları ihmal etmemek gerektiğinin altını çizdi. “Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onların yüzlerindeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımız” diyen Başkan Yıldız, bu tür etkinliklerin Çiğli’nin çeşitli mahallelerinde devam edeceğini belirtti. “Evlatlarımızla kucaklaştık, şarkılar söyledik, isteklerini dinledik. Bu tür sürprizlerimiz tüm mahallerimizde devam edecek” şeklinde konuştu.