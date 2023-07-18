FATİH ÖZKILINÇ-Son dönemde yeniden gündeme gelen Aydın’ın Nazilli ilçesinin il olması halinde İzmir'in Beydağ ilçesinin de sınırlarına dahil edileceği iddialarına ilişkin Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, net konuştu. Yılmazlar, "Biz İzmirliyiz, biz gavur İzmirliyiz. 35 plakadan ayrılmak istemiyoruz, ayrılmayacağız. Gerekirse referandum yapacağız, gerekirse bütün Beydağ halkı valiliğe yürüyecek. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hep beraber yürüyeceğiz. Biz Beydağlıyız, İzmirliyiz. İzmirli olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.



"Biz Nazillili olmayacağız"



Nazilli'nin il olması halinde Beydağ'ın ilçesi olmasının avantajlı olmadığını da kaydeden Yılmazlar, "Bizim yönümüz çok ters. Yol çok tehlikeli. Hem yamaç hem de tehlike arz ediyor. Onun için biz Nazillili olmayacağız, biz İzmirliyiz" ifadelerini kullandı.