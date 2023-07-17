FATİH ÖZKILINÇ-Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, göreve geldiği günden bu yana geçen 4 yıl 3 aylık süreçteki çalışmalarını değerlendirdi. Tarihi Beydağ Kalesi içinde düzenlenen "1560 günde ne yaptık?" başlıklı toplantıda görev süresince hayata geçirdiği icraatlarını ve gelecek dönemde ilçede hayata geçireceği projeleri anlatan Başkan Yılmazlar, "Varımız yoğumuz, aşkımız Beydağ… Burası mutlu insanların yaşadığı yer. Yapamadıklarımız vardır ama hizmet etmek boynumuzun borcudur. Herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tek arzumuz, bu memleket hepimizin. Belediyemiz hepimizin. Bize yapılmayanlar da soruluyor; yapılmayanları ‘Yapıldı’ deme lüksümüz yok. Yapamadıklarımızı yapamadık ama yaptıklarımız da ortada. Halkımızın isteklerini imkanlarımız doğrultusunda cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

"BİR LİRA BOŞA HARCAYACAK PARAMIZ YOK"

İcraatlarını ilçede çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirdiğini aktaran Yılmazlar, "Bütün çalışmalarımızı hep birlikte yapıyoruz. Beydağ Belediyesi’nin 61 kadrosu var. Benim özel kalemim yok, korumam ve fotoğrafçım yok. Bizim bir lira boşa harcayacak paramız yok, her şeyi yerinde ve zamanında takip ediyoruz. Geçmişte bütün belediye başkanlarımız bu ilçeye ne koydularsa biz de onu çoğaltacağız" diye konuştu.

"MUHALİF BELEDİYE OLDUĞUMUZ İÇİN BİZİ TUTMUYORLAR"

CHP'li belediye başkanı olması nedeniyle yeteri kadar destek almadığını da kaydeden Yılmazlar, bürokrasiye takıldıklarını öne sürdü. İlçedeki eski PTT binası için de uzun süredir mücadele verdiklerini aktaran Başkan Yılmazlar, binayı alabilirlerse belediye binası yapmak istediklerini belirterek "Bu alanı bize verdiler. 11 aydır Ankara’ya gitmeme rağmen hiçbir siyasi bu olayın altına imza atmıyor. ‘Bakanlar değişti’ diyorlar. Bu alanı alabilirsek belediye binası yapmak istiyoruz tabii bürokrasiyi aşabilirsek. Muhalif belediye olduğumuz için bizi tutmuyorlar. Ancak baraj önünü nasıl aldıysak burayı da alacağız¨ açıklamasında bulundu. İZKA’nın da dört yıldır kendilerine destek vermediklerini aktaran Yılmazlar, "Aydın’a soğuk hava deposu yaptılar. Eğer destek olurlarsa biz de istiyoruz" dedi.

TARİHİ KALE YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Daha sonra toplantının gerçekleştiği Tarihi Beydağ Kalesi hakkında bilgiler de veren Yılmazlar, ¨İzmirBüyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve İZKA’nın desteği ile bu güzel alanı restore ettik. Şimdi çatı ve çevre düzenlemesine ihtiyaç var. Tunç Başkanımızı ilçemize davet ettik, inşallah bu tesisi tamamlayıp kent müzesi yapacağız. Burası bizim tarihimiz. Geçmişte hükümet binası ve karakoldu; şimdi ihtiyaçları tamamlayıp burayı halkın hizmetine açacağız¨ ifadelerini kullandı.

"HEM BÜYÜKŞEHİR’İN HEM BEYDAĞ’IN VİZYON PROJESİ"

Sosyal demokrat ve halkçı geleneği sürdürmek hedefiyle göreve geldiğinin altını çizerek devam eden Yılmazlar, "Beydağ’da bir pazaryerimiz var, şu anda herkes oranı ne zaman yıkılacağını ve yenisinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Pandemide 6 ayda 5 tane tapuyu birleştiremedik. O günlerde çalışan memurlarımız dahi ara ara çalışıyorlardı; şimdi bu çalışmanın sonuna geldik. Tunç Başkan Beydağ’a gelecek ve şu anda pazaryeri ihale aşamasında. İlk ihaleye çıktık ama alan olmadı. Günümüz şartları ortada… Bu proje hem Beydağ hem de Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi. Projesini yapıp gönderdik. 2 katlı otopark, pazaryeri, düğün salonu ve sosyal tesisimiz var. Bu alanı yıkıp çalışmalara başlayabilirsek ilçemize çok büyük bir hizmet vermiş olacağız. 865 bin metrekarelik bir alanda yapılacak çalışmayla bu alanda güneş enerji sistemi de olacak; bina kendi enerjisini kendi üretecek" dedi.

BAL ARISI İÇİN HÜKÜMETE DESTEK ÇAĞRISI

İlçenin katma değeri yüksek olan ürünü kestaneden de söz eden Yılmazlar, şunları anlattı: ¨Burada incir yetişir, ceviz ve kestane de vardır. Türkiye’nin başkenti Ankara, kestanenin başkenti ise Beydağ. İlçenin tanınırlığını artıran başlıca ürünümüz kestane. Şu anda 14 mahallemizde kestane var; bu ürünü kaybedersek ilçemiz tamamen biter. Ovamızda baraj yapılınca kaynaklarımız kısıtlandı. Biz kestaneyi asla kaybetmek istemiyoruz. Devletin muhalif yerlere acilen destek olması lazım. Dağa birçok sinek bırakıldı, ürünümüz gidiyor. Gal arısı her yere yayılıyor. Ankara’ya kadar birçok yere gittim ama sonuç alamadım. Kestane katma değeri çok yüksek bir ürün. Devletin muhalefetle barışması gerekiyor. Başkan Soyer kestaneyi asla ihmal etmedi. Festivalimizle hem kestaneyi tanıttık hem de insanlar doğal ürünleri buradan aldı. Kestane ununu da hayata geçirdik ve internet satışına başladık. Bu ürün hem glütensiz hem de çocuk mamalarında kullanılabiliyor.¨



KOOPERATİFLERE DESTEK

Beydağ’da dört kooperatif olduğunu da aktaran Yılmazlar, "Yeni dönemde Su kooperatifindeki balıkçılara iki adet tekne hediye ettik, onların balık tutmalarına yardımcı oluyoruz. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için tank aldık ve onlara hediye ettik. Ayrıca 55 Kilowattlık bir jeneratör armağanımız da oldu. Sadece belediyecilik yapmıyoruz. Çiftçilikten de geldiğim için küçük alanlarda vatandaşımıza büyük paralar kazandırmaya çalışıyorum. Şeker otu, salep, kuşkonmaz gibi ürünlerin ekimini yapıyoruz. İkinci yıldan itibaren verim de çok arttı. Dağdaki kestanenin kaybını gidermek için küçük alanlarda çiftçilerimizle bu çalışmayı yapıyoruz. Geçen sene salebi hasat ettik, çocuklarımıza dondurma yapıp yedirdik. Karakılçık buğdayında da tarladan sofraya iddiamız var. Bu bölgede buğday hem tuttu hem de kaliteli. Ayrıca her köye bir fırın dedik; Karakılçık buğdaylarını un yaptırıp ekmek ve pide de yaptırıp ikram ediyoruz. Dağ ürünleri kooperatifimizin de istiridye mantarı var. İstiridye mantarını yetiştiren arkadaşlarımızın da kazanç elde etmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

MEYDANLAR YENİLENİYOR

İlçedeki meydanları için de çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmazlar, "Beyköy Meydanı 40 ila 55 yıllık bir meydan. Aydınoğlu Devleti’ne başkentlik yapmış bir ilçeden söz ediyoruz. Beyköy Meydanı’nı sıfırdan yeniledik, güzel bir görünüm elde ettik. Köy ve mahalle halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca Adaköy’de de meydan düzenlemesi yaptık. Küçük pazaryerimizi yeniledik ve çatı yaptık. 45 kadınımızla üretici pazarını kurduk. Organik ürünler satılıyor; dışarıdan ürün alanı tespit edersek çıkarıyoruz. Kadınlarımızı üretime kazandırdık" dedi. İlçedeki yeşil alanları artırmak için çalıştıklarını da aktaran Yılmazlar, "Şehit Er Başaran Parkı’nda düzenleme yaptık. Şimdi Yıldız Parkı’nın spor aletleri koyuldu, açılışı kaldı. Amacımız ilçede yeşil alanların artması" dedi.

DOĞAL GAZ GELDİ, HAVA TEMİZLENDİ

2021’de doğalgaz için ilk görüşmeleri yaptıklarını ve aldıkları ilk tarihin 2026 yılı olduğunu belirten Yılmazlar, ¨En azından altyapı koyalım istedim. 2 mahallenin doğalgazını yapmak isteyip istemediğimizi sorduklarında havalara uçtuk. Meclis’ten üst yapı onayı aldık ve çalışmaları yaptık. 824 hane ilk yıl gaz kullandı. Şu anda Beydağ’da doğalgaz için girilmedik sokak yok. Bin 44 hanemizde şu anda doğalgaz kullanılıyor. Vatandaşımız kömür masrafından kurtuldu. Şu anda havamız temiz, Beydağ çok güzel" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU’NA BÜYÜK DESTEK

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yılmazlar, "Birinci turda bu işi bitireceğimize inanmıştık. 14 Mayıs’tan 28 Mayıs’a kadar kendimize gelemedik ama çalışmayı da bırakmadık. Birçok yerde seçim çalışması yapıldı ama burada yapılmadı. Biz de yaptığımız çalışmalar sayesinde Beydağ’ın tarihinde görülmeyen bir oyla, 5 bin 358 oyla Genel Başkanımız’a destek olduk" diye konuştu.

OY ORANI HEDEFİNİ AÇIKLADI

2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde partisinden yeniden belediye başkanı adayı gösterilmesi halinde oy hedefini de açıklayan CHP'li Başkan Yılmazlar, "Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)'in altı ay önce yaptığı bir araştırmada şu an Beydağ'da benim şahsi oyum ve partinin oyu yüzde 60'ın çok üzerinde. Bizim yüzde 67-68'i rahat almamız gerekiyor. Son seçimlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 63,4 alması bizim için büyük onur, gurur. Biz daha üzerine taşayacağız, aşağı düşürmeyeceğiz" diye konuştu.



