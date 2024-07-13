Kemal ALTAN/ÖZEL HABER

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, güvenli liman altının her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Yıldırım yılbaşından bu yana yüzde 78’lik artışla 4 bin 200 TL’den satılan çeyrek altının düğün takısı olmaktan çıktığına dikkat çekti. Düğün sezonunun gelmesine rağmen yüksek altın fiyatları, yüksek faiz oranları ve piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı istedikleri satışları yapamadıklarına dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Altın ile ilgili olarak ilk yarısını değerlendirecek olursak yatırımcılar açısından yılın ilk yarısını kazandıranı yine altın oldu diğer yatırım araçlarına göre altın yılbaşından bu yana yüzde 78’lik prim yaptı. Bunun yanında mevduat faizleri yüzde 40-45 seviyelerinde seyretmekte. Yine borsanın düşüşte olması altın yatırımcılarını sevindirmiş vaziyette" dedi.

Sezon başladı işler durgun

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun da başladığını ancak yüksek altın fiyatları, yüksek faiz oranları ve piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı kuyumcu esnafının işlerinin durgun olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Piyasada nakitte büyük sıkıntı var. Düğün sezonunun başlamasına rağmen işlerimiz durgun. Özellikle çeyrek altın satışlarında geçen seneye göre çok büyük oranda düşüşler var. Bunun nedeni de çeyrek altının düğünlerde takı olmaktan çıkıp yatırım aracı oldu" ifadelerini kullandı.

Artış yüzde 78

Yılbaşında çeyrek altını 3 bin 300 sevilerinde sattıklarını, şuan çeyrek altını yüzde 78’lik artışla 4 bin 200 liradan satılmaya devam ettiğine dikkat çeken Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, "Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte yüzde 78 oranında artan çeyrek altını alıp kimse artık düğünlerde takmıyor. Onun yerine gram altın tercih ediliyor. Altındaki yükselişin devam edeceği yönünde beklentiler büyük" diye konuştu.

Yılsonunda artış yüzde 100’ü bulabilir

Yılbaşından bu yana yüzde 78 artan altın fiyatlarındaki yükselişin yılsonunda yüzde 90 veya yüzde 100 lere çıkabileceğini tahmin ettiğini anlatan Başkan Yıldırım, "Benim tahminime göre yılsonuna doğru altın fiyatları yüzde 90 veya yüzde 100 artabilir. Fiyatlar böyle yükselmeye devam ederse, altın 2025 yılında da yatırımcısına büyük paralar kazandırabilir. O yüzden yatırımcılara dövizin yanında altına da yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Güvenli liman altın her yıl olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam edecek" dedi.