Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, halkla olan yakın ilişkisini her fırsatta pekiştirmeye devam ediyor. Göreve başladığı günden itibaren, vatandaşlarının taleplerine duyarlı yaklaşımı ve çözüm odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Başkan Zencirci, bir kez daha halkla buluştu.

Bu seferki buluşma, Camıkebir Mahallesi'nde gerçekleşti. Güzel havayı fırsat bilen Camıkebir Mahallesi'ndeki kadınlar, Başkan Zencirci’yi parka davet etti. Başkan Zencirci, daveti kırmayarak kadınlarla bir araya geldi. Sohbet havasında geçen buluşmada, Başkan Zencirci, kadınlara belediyeden herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu ve onların görüşlerini dinledi.