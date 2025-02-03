Germencik’in Gümüşköy Mahallesi’nde, vatani görevine uğurlanacak gençler için anlam dolu bir etkinlik düzenlendi. Mahalle Muhtarı Salih Eteş’in oğlu Efekan Eteş’in de aralarında bulunduğu gençler için yapılan asker eğlencesine Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katılım sağladı. Başkan Zencirci, gece boyunca gençlere destek olup dualara eşlik etti.

Başkan Zencirci sahneye çıkıp zeybek oynadı

Eğlencede gençlerin moralini yükseltmek adına zeybek oynayan Başkan Zencirci, tüm muhtarlarla beraber sahneye çıktı. Zencirci, sosyal medya hesabından etkinliğe dair paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Gümüşköy’deydik. Muhtarımız Salih Eteş’in oğlu Efekan kardeşimizin asker eğlencesine tüm muhtarlarımızla beraber katılım sağladık. Muhtarlarımız ve asker gencimizle birlikte zeybek oynadık.”

Gençlere moral

Mahalle sakinleri, Başkan Zencirci’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederken, gençlerin askerlik görevine uğurlanması duygusal anlara sahne oldu. Eğlencede dualar eşliğinde kınalar yakıldı, gençlere moral veren bu anlamlı etkinlik, mahallede coşkuyla karşılandı.