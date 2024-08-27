Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçedeki parklarda meydana gelen vandalizm olayları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Parklarda bulunan bankların kırılması ve çöp konteynerlerinin devrilmesi gibi tahribatları üzüntüyle karşılayan Başkan Zencirci, bu eylemleri "halk düşmanlığı" olarak nitelendirdi.

Tahribat ve tepki

Başkan Zencirci, sosyal medya paylaşımında, parklarda yaşanan zararları gösteren fotoğrafları paylaştı ve yaşanan tahribatın ilçenin dokusuna büyük bir zarar verdiğini vurguladı. Parkların, toplumun ortak kullanım alanları olduğuna dikkat çeken Zencirci, bu tür eylemlerin toplumsal değerler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Vandalizmin sadece fiziksel hasar yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve güven duygusunu da zedelediğinin altını çizdi.

Başkan Zencirci’nin açıklamaları

Başkan Zencirci, Germencik halkına yönelik yaptığı açıklamada, “Kıymetli Germencikliler, sizlere daha güzel bir Germencik sunmak için gece gündüz verdiğimiz emeğin sonucunda güzel fotoğraflar paylaşmayı isterdik. Çöplerin dağılmadığı, bankaların kırılmadığı, parke taşlarının etrafa saçılmadığı, lambaların parçalanmadığı fotoğraflar. Ancak ne yazık ki, içimizden bazı kişiler, biz bir yandan yaparken diğer yandan bozmayı kendine vazife edinmiş ve size böyle bir manzara bırakmış” dedi.

Günlük vandalizm olayları

Zencirci, Germencik’te her gün benzer vandalizm olaylarıyla karşılaştıklarını belirterek, “Günde onlarca fotoğrafla karşılaşıyoruz ama bu durumu düzeltmekte zorlanıyoruz. Birileri, sizin huzurunuzu, refahınızı ve iki dakikalık soluklanmanızı bile size çok görüyor. Bu tamamen halk düşmanlığı ve Germencik’e ihanettir. Bu kötülüğü tarif etmek için kelimeler yetersiz kalıyor. Yazık” ifadelerini kullandı.