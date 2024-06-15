Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarını ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin dış birimlerinde görev yapan personelleri de ziyaret eden Başkan Zeyrek, tüm personellerin bayramını kutladı, aileleriyle iyi vakit geçirmeleri dileklerinde bulundu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bayram tatili öncesinde Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve dış birimlerde görev yapan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaştı. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet binasında görevli çalışanlarla bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, katları tek tek gezerek tüm personeller ile tokalaştı, bayramlarını kutladı. Başkan Zeyrek, daha sonra İtfaiye Dairesi, Mezarlıklar Dairesi, Kanal Arıza, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, Su arıza, Ulaşım Dairesi, Zabıta Dairesi gibi dış birimleri ziyaret etti. Dış birim personellerinin bayramını kutlayan Başkan Zeyrek, “Bayramınız kutlu olsun. Ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirin. Çok mutlu olun. Bayramdan sonra genç, dinamik ve heyecanlı bir şekilde tekrardan elinizi taşın altına koyarak, kendinizden bir şeyler katarak hareket etmenizi istiyorum” dedi. Dış birimlere yaptığı ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelen Başkan Zeyrek, hizmet binasında katları tek tek gezerek tüm personeller ile tokalaştı, bayramlarını kutladı. Bayram tatilini iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Zeyrek, “Bayramda iyi dinlenin arkadaşlar, bayram sonrasında yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Hepinizin bayramını kutluyorum, ailelerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, HUZUREVİ SAKİNLERİNİN DE BAYRAMINI KUTLADI Başkan Zeyrek, birimlere yaptığı ziyaretlerin ardından Manisa Huzurevi Vakfı’nı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerini ziyaret etti. Büyüklerin ellerinden öperek, bayramlarını kutlayan Başkan Zeyrek, huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilendi. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, hepsine hediye takdim etti. Huzurevi sakinleri, Başkan Zeyrek’in yaptığı ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade etti.