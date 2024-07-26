Manisa BBSK, 16 branşta destek sağlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 16 branşta lisanslı ve lisansız sporculara destek veriyor. Kulüp, amatör branşlardaki sporcularına sağladığı imkanlarla Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları yaşayan isimler yetiştiriyor. Aerobik cimnastik alanında Ayşe Begüm Onbaşı gibi başarılar elde eden sporcuları bünyesinde bulunduran Manisa BBSK, Başkan Zeyrek’in ziyaretinde, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde toplandı.

Başkan Zeyrek: “Birlikteliğimizin devamlı olacağının sözünü veriyorum”

Sporcu velilerinden Nihal Atar, Türkiye ve Dünya Şampiyonlarının çoğunun Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yetiştiğini belirtti. Başkan Zeyrek, “Sizin yanınızda sürekli olacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Belki bir gün beni bir öğle yemeğine davet edersiniz. Önemli olan burada yarışmak ve Manisa’yı temsil etmektir. Gelecek sefer kupalar ve madalyalarla görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum” dedi.

Aerobik Cimnastik Takımı iddialı

Aerobik Cimnastik branşı Şube Sorumlusu Erkan Turbil, sporcularının 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak şampiyonada başarılı olacaklarını ifade etti. Kulüp ve milli takımlar antrenörlerinden Mehmet Ali Ekin ise, “30’a yakın milli sporcumuz var. Bulgaristan'daki turnuvanın ardından İtalya'da Dünya Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz” dedi.

Sporcuların hedefleri yüksek

Sporcu velisi Merih Güzel, Akhisar’dan Manisa merkeze antrenman yapmak için geldiklerini belirterek, “Buradaki antrenörlerimize, velilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi. Selin Özermiş'in annesi de, “Kızım, aerobik cimnastikle ilgileniyor. Burada gördüğümüz destek başka bir yerde yok” diyerek memnuniyetini ifade etti.