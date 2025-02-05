Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şehirdeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek adına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu seferki durağı, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu. Başkan Zeyrek, burada kooperatif başkanı ve yönetimi ile bir araya geldi.

Ortak akıl, doğrudan çözüm üretiyor

Zeyrek, Manisa'nın gelişmesi için ortak akıl ile hareket ettiklerini vurgulayarak, “Şehri her yönüyle kapsayarak, şehrimizin tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz” dedi. Kooperatifin kent ekonomisi için çok önemli bir yapı olduğunu belirten Başkan Zeyrek, sorunların birlikte değerlendirilerek çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Zeyrek: “Sözümü yerine getirdim”

Başkan Zeyrek, geçmişte kooperatif yöneticilerine verdiği ziyaret sözünü hatırlatarak, "Yolların durumu ile ilgili Fen İşleri Dairesi ile görüştüm, önümüzdeki hafta keşif yapılacak. Kooperatifimizin taleplerine önem veriyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca, gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve yangın güvenliği için de adımlar atılacağı müjdesini verdi.

Kooperatif Başkanı Baru’dan yangın güvenliği talebi

Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru, taşımacılık sektöründeki yerel esnafa yeterli desteğin verilmediğini belirterek, dışarıdan gelen firmaların yerel taşımacılardan pay aldığını ifade etti. Baru, yangın güvenliği konusuna da dikkat çekerek, son dönemde yaşanan yangın olaylarının önlenmesi için çözüm önerilerini sundu.

Zeyrek: "Haksız rekabeti engelleyeceğiz"

Başkan Zeyrek, kooperatifin taleplerini dinledikten sonra yerel esnafın korunması için gereken önlemleri alacaklarını belirtti. Yangın güvenliği için de ilgili birimlere talimat verildiği ifade edildi.

Ziyaret sonrası güçlü bir adım atılacak

Ziyaretin sonunda, Zeyrek ve kooperatif yönetimi, Manisa'daki taşımacılık sektörünün güçlendirilmesi adına atılacak adımları değerlendirdi. Kooperatif Başkanı Fahrettin Baru, Başkan Zeyrek'in ziyaretinin çok kıymetli olduğunu belirterek, çalışkan başkanlarına destek vereceklerini ifade etti.