Manisa’yı Manisalılarla birlikte yönetme prensibini benimseyen Başkan Ferdi Zeyrek, sabahın ilk ışıklarıyla Karaköy’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, burada Manisa için hayata geçirilen projeleri paylaşıp, yerel halkın görüş ve önerilerini aldı. Esnaf ziyaretleri sırasında, sosyal destek projeleri, yeni otopark yatırımları, ulaşım düzenlemeleri ve dere temizlikleri gibi önemli projeler hakkında detaylı bilgiler sundu.

"Nihai kararı Manisalılar verecek"

Başkan Zeyrek, halkın taleplerini dikkate alarak şehri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Özellikle trafik sorununa yönelik yaptığı açıklamada, "Kırmızı yol uygulamasına ilişkin anket çalışmamız sürüyor. Nihai kararı Manisalılar verecek ve biz de onların kararına saygı göstererek gereken adımları atacağız." dedi. Ayrıca, Cider’deki yol açma çalışmasıyla birlikte trafik akışının rahatlatılacağını vurguladı.

Yeni otopark ve ulaşım yatırımlarıyla Manisa rahatlayacak

Başkan Zeyrek, Manisa’daki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılında 6 yeni otoparkın inşaatına başlanacağını müjdeledi. Bu projelerin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Zeyrek, aynı zamanda eski elektrikli otobüslerin teknolojisinin günümüz şartlarını karşılamadığını ifade etti. Yeni otobüs yatırımlarıyla ulaşım sorunlarının hızla çözüleceğini dile getirdi.

Çevreye duyarlı projelerle taşkın riskleri azaltılacak

Zeyrek, Manisa'daki dere temizlik çalışmalarına da dikkat çekerek, 300 kilometre dere temizliği gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu temizliklerin çevreyi korumak ve taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını belirten Başkan Zeyrek, "Dereyi kazdık ve tıkanıklıkları giderdik, artık çevremiz daha güvenli." dedi.

"Her bir talep bizim için yol haritasıdır"

Başkan Zeyrek, halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediğini vurgulayarak, Manisa halkının istek ve taleplerine göre hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Zeyrek, "Her bir talep bizim için yol haritasıdır, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.