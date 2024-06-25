Ziyaretleri sırasında tarımda gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında konuşan Başkan Zeyrek, "Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. TARİŞ ve borsalarla iş birliği yaparak, Büyükşehir'in gücüyle üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtti" dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa'nın tarım potansiyelini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ve yakın zamanda tarımın dijitalleştirilmesiyle ilgili adımlar atacaklarını açıkladı. "Manisa'nın ürün haritası, toprak analiz haritası ve yer altı suyu haritasını çıkartıyoruz. Bu sayede üreticiler, tarlalarını daha verimli yönetebilecekler" şeklinde konuşan Zeyrek, bu çalışmaların büyükşehir hizmetlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

TARİŞ her zaman yanınızda

TARİŞ İzmir Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Onur ise, "TARİŞ olarak her zaman Manisa'nın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Lisanslı depoculuk konusunda iş birliği yaparak, tarımın daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelmesini destekliyoruz" dedi.