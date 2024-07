Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Demokrasiye, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne yönelik hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz, hainlerin karşısında her zaman duvar olacağız. Bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmaması için bizim yolumuz, Cumhuriyet sevdalılarının yoludur. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yoludur” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Zeyrek, mesajında şunlara yer verdi: “15 Temmuz öncesine birlikte şahit olduk. Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeften uzaklaşmadan; laikliğe, demokrasiye, hukuka, liyakata, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Halkın gücünün, iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Halka karşı her türlü tahakkümün, zorbalığın kabul edilemeyeceğini, devlet içinde hiç bir grubun, tarikatın, devlet içinde devlet gibi algılanacak yapılanmanın hoş görülmemesi, müsamaha gösterilmemesi gerektiğini acı tecrübelerle anladık. Atamızın işaret ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.’ Bu inançla, demokrasiye, millet iradesine, hukukun üstünlüğüne yönelik hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz, hainlerin karşısında her zaman duvar olacağız. Çünkü bizim yolumuz, Cumhuriyet sevdalılarının yoludur. Bizim yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yoludur. Bizim yolumuz, egemenliğin millete ait olduğunu bilen ve aydınlık Türkiye’yi inşa etmek isteyenlerin yoludur. Bu duygularla asil milletimizin birliği ve iradesi ile amacına ulaşamayan hain saldırının yıldönümünde, karanlık ve art niyetli girişimi bir kez daha nefretle kınıyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”

Kaynak: igf