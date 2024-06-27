Başkan Zeyrek'in öncülüğünde, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde önemli bir altyapı iyileştirme projesi başlattı.

Çalışmalar 1 haftada tamamlandı

Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği kilit parke taş döşeme çalışmaları, hızla gerçekleştirildi ve sadece bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı. MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'ndan İnşaat Mühendisi Müjde Aparı, çalışmaların detaylarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Toplamda 4 bin 500 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmamız, altyapı iyileştirmeleri sonrası bozulan yolları yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlamasını amaçlıyor."

Mahalle Muhtarı Fehime Bayraktar ise, "Başkanımızın ve MASKİ ekiplerinin hızlı tepkisi sayesinde taleplerimiz kısa sürede karşılandı. Şu an için mahallemizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yapılan çalışmalar hem görsel olarak mahallemize değer katıyor hem de ulaşım konforumuzu önemli ölçüde arttırıyor" şeklinde memnuniyetini dile getirdi.