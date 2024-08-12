Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın kullandığı Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının sökülmesi ve yapılan kazı çalışması hakkında açıklamada bulundu. Başkan Zeyrek, yapılan çalışmanın bir hizmet olduğunu ancak kulüp tarafından konunun siyasileştirildiğini ifade etti.

Su sayaçları ve kazı çalışmaları hakkında bilgi

Başkan Zeyrek, MASKİ Su Arıza Birimi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerin Manisa FK'nın su sayaçlarının sökülmesi ve yapılan kazı çalışmasına gösterdiği tepkiyi hatırlatması üzerine açıklamalar yaptı. Zeyrek, "Biz yalnızca Manisa FK tesisleri gündeme geldiği için bu soruyu soruyorsunuz ama bugüne kadar sayaçlarını söktüğümüz ve teste soktuğumuz sayısız kurum, bina ve ev var. Biz basınç testi yaparak su kaçaklarını ortaya çıkarmak zorundayız," dedi.

Kazı çalışmalarının amacı

Zeyrek, yapılan kazı çalışmalarının daha önceden projelendirdikleri yağmur suyu toplama hattı olmayan bir projeyi hayata geçirmek için yapıldığını belirtti. "Bu projeyi şehrin her yerinde yapıyoruz ve bundan gurur duyuyorum çünkü ben şehrime hizmet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Siyasi tartışmalar ve eleştiriler

Başkan Zeyrek, konunun siyasi bir boyut kazandığını vurgulayarak, "Bu hizmeti değişik şekilde algılayanlar, 31 Mart'ta seçimi kaybını buna bağlayanları asıl ben kınıyorum. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, yalnızca bir abonenin su saatinin teste sokulması nedeniyle yaşanan tartışmaları eleştirdi.

Manisa’ya hizmet vurgusu

Zeyrek, "Bu suyla mücadelenin en ufak örneğidir. Bugün Manisa FK'ya olmuştur. Saati testten geçer gider, saati yerine takarız. Yağmur suyu kanalı için kazı yapılır, yağmur suyu hatları döşenir ve üst yapısı yapılır. Biz Manisa'ya hizmet için bunu yapıyoruz ve ben Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceğim," diyerek sözlerini tamamladı.