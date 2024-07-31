Başkanı Ömer Eşki'den Cinsel Istismarla Mücadele Mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Başkan Eşki, çocuklar söz konusu olduğunda hassasiyetlerinin en üst düzeye ulaştığını belirtti.

Çocukların güvenliği önceliğimiz

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Eşki, “Dünya hızla değişiyor ve bu değişim içerisinde insanlığın ileriye gittiği konular artarken gerilediği konular da artış gösteriyor. Maalesef, çocuklara yönelik cinsel istismar, insanlık olarak gerilediğimiz konuların başında yer alıyor” dedi.

Ebeveynler ve eğitimciler bilinçli olmalı

Başkan Eşki, çocukların istismar ve istismarcılardan uzak tutulabilmesi için ebeveynlerin ve eğitimcilerin bilgili, hassas ve koruyucu olması gerektiğini vurguladı. Eşki, yapılan araştırmalara göre her beş çocuktan birinin cinsel şiddetin bir biçiminin mağduru olduğunu ve vakaların büyük çoğunluğunda failin çocuğun tanıdığı ve güvendiği biri olduğunu ifade etti.

BEŞTE BİR Kampanyası

Eşki, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin 2007 yılında onayladığı ve 2010 yılında Türkiye tarafından kabul edilen Lanzarote Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Sözleşme, çocuklara yönelik cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeriyor. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin BEŞTE BİR Kampanyası ile çocuğa karşı cinsel şiddeti durdurmak için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Yerel yönetimlerin sorumluluğu

Bornova Belediyesi olarak, Lanzarote Sözleşmesi’nin yerel yönetimlere yüklediği sorumlulukları kapsayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması”na imza attıklarını ve bu kapsamda çalışmalara başladıklarını açıklayan Eşki, “BEŞTE BİR Kampanyası her ne kadar on yıl önce sonlandırılmış olsa da bizler bu kampanyanın ürettiği içerik ve materyalleri siz değerli Bornovalılar ile paylaşarak çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

Başkan Eşki, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır” sözlerini hatırlatarak, Atatürk’ün izinden gitmeye devam ettiklerini belirtti.