Sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, sanat hayatı boyunca canlandırdığı kararlı, korkusuz ve adaletli karakterlerle hafızalarımıza kazındı.

Köprü filminde efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nu canlandırdığı Vali rolü, Behzat Ç’deki korkusuz polis karakteri ile unutulmazlar arasına girdi.

Ancak bu kez halkın ona biçtiği yeni bir rol var: Belediye Başkanlığı.

Son yerel seçimde, Etimesgut halkının oylarıyla belediye başkanı seçilerek, sorumluluk yüklenen Beşikçioğlu, artık sahnede değil, gerçek hayatta bir lider olmalı. Ancak son gelişmeler, onun başkanlık koltuğuyla oyunculuk arasında bocalayan bir tablo çizildiğini gösteriyor.

Seçileli bir yıl olmadı ama Başkan, başkanlıktan sıkıldı galiba.

Beşikçioğlu’nun, belediye içinde bir sistemin kurulu olduğunu ve kendisinin fiili olarak sahada bulunmasına gerek olmadığını ima ederek, oyunculuğa devam edeceğini açıklaması onun sıkıldığının en büyük kanıtı.

Oyunculuğu rol yapmayı özlemiş Başkan. Gerçek hayatın içinde olmak ona sıkıcı gelmiş olmalı. O, günün belli saatlerinde belediye başkanı olma, geri kalanında rol yapmak istiyor.

Başkan Beşikçioğlu, Belediye başkanlığının bir film karakteri olmadığını, bir hizmet makamı olduğunu maalesef çok iyi anlayamamış. Halk, belediye başkanlığını tam zamanlı bir sorumluluk olarak görüyor ama belli ki o bu durumdan memnun değil.

Halkın oylarıyla bir makamı teslim almak, bir sorumluluk gerektirir.

Sormazlar mı adama, “Müteahhit olsaydın, boş zamanında belediyeden ruhsat veya ihale mi almaya çalışacaktın” diye.

Belediye başkanı olmak; halkın sorunlarını 7/24 dinlemek, onların sesi olmak ve dertlerine derman olmaktır. Belediye başkanının asli işi sahneye çıkmak değil, şehrin geleceğini inşa etmektir.

Asfalt yollar, parklar, kreşler, kültür merkezleri, temiz bir şehir ve mutlu bir halk yaratmak oyunculuktan çok daha fazla özveri gerektirir.

Belediye başkanı bir figüran gibi değil, başrol gibi hareket etmeli, ancak bu başrol belediyede olmalıdır.

Sayın Beşikçioğlu, ya sahneye çıkıp seyircilerin alkışlarını toplamaya devam edeceksiniz ya da makamınızda oturup halkın dertlerine çözüm üretmeye odaklanacaksınız.

Unutmayın, halk sizi oyuncu değil, belediye başkanı olarak seçti. Peki siz hangi rolü oynamak istiyorsunuz?

Oyunculuk mu?

Tabi ki tercih sizin.

O zaman yapmanız gereken şeyi söylememe gerek var mı?

Unutmayın, bir şeyi çok yapmak istiyorsanız tercih tabi ki sizin. O zaman gereğini de yapın.

Siz de söylüyorsunuz , şu an bulunduğunuz yerde size çok ihtiyaç duyulmuyorsa, sizin de gönlünüzde başka aslan yatıyorsa, istifa denen bir müessese var. Kimse sizi orada zorla tutmuyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Sayın Başkan, Başkanı oynama, başkanlık yap