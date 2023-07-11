Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Soyer, kentin tarihi ve potansiyeli konusunda Flake'e bilgi verdi.

İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişini vurgulayan Soyer, şunları söyledi:

"Potansiyelimiz çok fazla, bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Kültürümüz bizim için çok önemli. Yatırımlar da çok önemli. Fuarlarla ilgili geçmişi olan bir kentiz. Aynı zamanda bir liman kentiyiz. Kültürel mirasımızı korumanın öneminin farkındayız. Amerika ile Türkiye arasında, İzmir Limanı'na yapılan ticari hacim memnun edici ama geliştirmek lazım. Dünyanın çeşitli yerlerinde İzmir Ofisleri açtık. Bu ofislerin bir tanesini de Washington'da açmak istiyoruz. İnsan insana, kentler arası ilişkiler çok önemli. Amerika da bizim için çok önemli. Kuracağımız ofisle bunu gerçekleştirebiliriz."

Soyer, 2026'da yapılacak Botanik EXPO'nun da iyi bir işbirliği fırsatı olduğunu dile getirdiği konuşmasında, ABD'li turist sayısının arttığını ve yapılacak çalışmalarla bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ise İzmir'i ve Soyer'i ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kültürel mirasınızı çok güzel korumuşsunuz. Kent güzel gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükelçi Flake'in eşi Cheryl Flake'in yanı sıra belediye, büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri de katıldı.