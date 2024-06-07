Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle Başkan Tugay'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretin anısına Orgeneral Kemal Yeni, Ege Ordusu Komutanlığı'nın anı şiltini Başkan Tugay’a takdim etti. Dr. Cemil Tugay ise, İzmir’in simgesi olan gümüş Saat Kulesi biblosunu Orgeneral Yeni’ye hediye ederek jesti karşılıksız bırakmadı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Orgeneral Kemal Yeni’nin ziyaretinden büyük onur duydum. İzmir’in güvenliği ve huzuru için Ege Ordusu’nun çalışmalarını yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Bu nazik ziyaret ve takdim edilen şilt için çok teşekkür ederim” dedi.

Orgeneral Kemal Yeni ise, “Başkan Tugay’a yeni görevinde başarılar diliyorum. İzmir, tarih ve kültür açısından büyük öneme sahip bir şehir. Ege Ordusu olarak İzmir ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Başkan Tugay’a misafirperverliği için teşekkür ederim” diye konuştu.