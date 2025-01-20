CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iki yıllık çalışmalarını gözler önüne seren bir “icraatın içinden” programıyla kürsüdeydi.

Toplumdaki “AK Parti mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıyor” algısının gerçeği yansıtmadığını ve İzmir’de CHP örgütünün insanüstü bir gayretle çalıştığını savunan Aslanoğlu, iki yıl içinde yapılanları bir bir sıraladı.

İzmir’in, “ülkenin umudu” haline geldiğini ve başarının arkasında ekip çalışmasının yattığını vurguladı. Ancak bu başarı tablosu, üzerinde küçük ama dikkat çekici gölgeler barındırıyordu.

İl Başkanının icraat listesi, ekibinin omuz omuza verdiği bir dayanışma hikâyesiydi. Kadın Kolları’ndan Gençlik Kolları’na, ilçe başkanlarından il başkan yardımcılarına kadar herkesin sahne alması, CHP İzmir’deki kolektif çabayı gözler önüne serdi. Ancak bir başka şey daha gözler önündeydi: O sahnede hiçbir belediye başkanı yoktu!

CHP İl Başkanı Aslanoğlu’nun günler öncesinden duyurduğu bu toplantıda belediye başkanlarının olmaması, “birlik ve beraberlik” görüntüsünü gölgeleyen bir ayrıntıydı. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aynı saatte başka bir toplantı düzenlemesi, bu yokluğun tesadüf olmadığını düşündürdü.

Peki, CHP İzmir örgütü, tabanda bu kadar güçlü bir dayanışma örneği sergilerken, neden yerel yönetim kadrolarından destek alamadı? Bu, yalnızca bir program çakışması mıydı, yoksa örgütle belediye arasında bir kopukluğun sinyalleri mi?

Aslanoğlu’nun konuşmasındaki “Korkmuyoruz” vurgusu, meydanlara inen cesur bir örgütün mesajını taşıyordu. Ancak o meydanların yalnızca örgütle dolması ve belediye başkanlarının bu tabloya dahil olmaması, “yalnızlık” algısını körükledi.

CHP İzmir örgütü, halkla kurduğu bu güçlü bağı, parti içi dayanışmayla da pekiştirebilecek mi?

İzmir’de yerel ve genel seçimlerde alınan başarılı sonuçlar, CHP için önemli bir moral kaynağı. Ancak, örgüt ve belediye arasındaki bu gözle görülür mesafe, partinin İzmir’deki başarı hikâyesine gölge düşürme riski taşıyor. CHP’nin, “çok çalıştık, daha çok çalışacağız” diyen il başkanı, örgütüyle uyum içinde gözükse de bu başarının sürdürülebilirliği, parti içindeki uyumun sağlanmasına bağlı olacak gibi görünüyor.

Sonuç mu? Bana göre, CHP İzmir örgütünün yalnızlığı düşündürüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu küçük çatlaklar tamir edilecek mi, yoksa daha büyük bir çatlağın habercisi mi olacak?

GÜNÜN SÖZÜ

Zaman, CHP İzmir için en büyük sınav olacak.