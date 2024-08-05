Balıkesir, bu yıl Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin 64’üncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik öncesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ederek güreşlere davet ettiler.

Ziyaretin detayları

Başkan Akın ve Başkan Akbıyık, Vali Ustaoğlu’na geleneksel güreşlerin önemini anlatarak Balıkesir’in güreş kültürünü ve bu tarihi mirası yaşatma konusundaki kararlılıklarını ifade ettiler. Vali İsmail Ustaoğlu ise, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin Balıkesir’in tanıtımı ve kültürel değerlerinin korunması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti ve desteklerini iletti.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin önemi

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, geleneksel Türk sporunun en güzel örneklerinden biri olarak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşçileri er meydanına çıkarıyor. Etkinlik, Balıkesir’in kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra, binlerce güreşseverin bu heyecanı paylaşmak için şehre akın etmesine neden olacak.

Başkan Akın ve Başkan Akbıyık, bu anlamlı etkinliği desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurguladılar.