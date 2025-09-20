Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 29 ildeki 449 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, alıcılar yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 24 ay vade ile ödeyebilecek.

Satış yapılacak iller ve taşınmazlar

İhale kapsamında Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Muş, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Konya, Niğde, Sivas, Samsun, Kars ve Mersin’de taşınmazlar satışa sunulacak.

İstanbul’da 21, Ankara’da 18, İzmir’de 12 ve Mersin’de 285 taşınmaz ihale kapsamına alınacak.

Açık artırma ve ödeme koşulları

Açık artırmalar, 1-2 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Mersin’deki satışlar ise 2 Ekim’de Hilton SA Konferans Salonu’nda yapılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade ve peşin uygulanacak. Taşınmazların konum ve görsellerine “www.emlakyonetim.com.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Örnek arsalar ve muhammen bedelleri

Ankara Çankaya Akatlar, 911,86 m², Kırsal Yerleşim Alanı – ₺365.000

İstanbul Arnavutköy Haraççı, 389,24 m², Konut Alanı – ₺8.200.000

İstanbul Sancaktepe Samandıra, 193,18 m², Ticaret+Konut Alanı – ₺5.650.000

İstanbul Silivri Sayalar, 798,04 m², Gelişme Konut Alanı – ₺2.100.000

Muş Merkez Ağaçlık, 4.859,55 m², Tarım Alanı – ₺2.200.000

Bursa Karacabey Kurşunlu, 2.694,88 m², Kırsal Yerleşim Alanı – ₺13.500.000

Balıkesir Karesi 2. Sakarya, 2.507 m², Konut Alanı – ₺11.300.000

İzmir Çeşme 16 Eylül, 2.089 m², Turizm Tesis Alanı – ₺73.150.000

İzmir Torbalı Ayrancılar, 308,59 m², Konut Alanı – ₺1.900.000