CNN'in yaptığı flaş ankete göre, kayıtlı seçmenlerin büyük çoğunluğu ilk başkanlık münazarasında Donald Trump'ın Joe Biden'a karşı üstün geldiğini düşünüyor. İzleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü ise Biden'ın daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

İzleyicilerin yorumları ve anket sonuçları

Perşembe gecesi yapılan ankette, izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü Biden'ın üstün olduğunu söyledi. Atlanta'daki etkinlik öncesinde, seçmenlerin yüzde 55'i Trump'ın, yüzde 45'i ise Biden'ın daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyordu. Soğuk algınlığı geçirdiği belirtilen Biden, münazarada zorlandı; dili sürçtü, geveledi ve düşük enerjili göründü.

CNN'in anketine katılanların yüzde 57'si Biden'ın ABD'yi yönetme becerisine güvenmediklerini belirtirken, yüzde 44'ü Trump'ın yönetme becerisine güvenmediklerini ifade etti. Anket, ABD'de münazarayı izleyen 565 kayıtlı seçmenle yapıldı.

Demokratlar arasında panik ve tartışmalar

Münazaranın ardından Demokratlar arasında Biden'ın performansı nedeniyle büyük bir panik yaşandığı bildirildi. Bazı Demokratlar, Biden'ın yerine başka bir adayın gösterilmesi çağrısında bulundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'a karşı aday olma olasılığı sorulduğunda, "Başkan Biden'a asla sırtımı dönmeyeceğim" dedi. Newsom, "Onun arkasındayız ve yarışın sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.