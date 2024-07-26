Başkent Menkul Değerler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan duyuruya göre, kısmi yetkili aracı kurum statüsü ile yetkilendirilerek sermaye piyasalarında yeniden hizmet vermeye başlayacak. SPK'dan aldığı faaliyet izni ile şirket, işlem aracılığı faaliyetinde bulunacak ve sınırlı saklama hizmeti sunacak.

Başkent Menkul'ün geri dönüşü

1990 yılında kurulan Başkent Menkul Değerler AŞ, kurumsal yatırımcılar odaklı olarak ülkemiz sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirketin, kısmi yetkili aracı kurum statüsü ile yetkilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha aktif bir rol üstlenmesini sağlayacak.

Öne çıkan noktalar:

Kısmi Yetkili Aracı Kurum Statüsü: SPK'dan alınan bu yetki ile Başkent Menkul, işlem aracılığı faaliyetinde bulunabilecek ve sınırlı saklama hizmeti sunabilecek.

Yenilikçi ve Güvenilir Çözümler: Şirket, kurumsal yatırımcılara yönelik yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı amaçlıyor.

Genel Müdür'ün açıklamaları

Başkent Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Cumhur Örnek, SPK'dan alınan bu iznin şirket için önemini vurguladı. Örnek, "Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız bu izin, şirketimizin yeniden sektörde güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak. Kurumsal yatırımcılar için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Müdür Cumhur Örnek'in öne çıkan sözleri:

"Yeniden sektörde güçlü bir şekilde yer alacağız."

"Kurumsal yatırımcılar için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyoruz."

"Ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Sermaye piyasalarına katkı

Başkent Menkul Değerler AŞ, sermaye piyasalarında yeniden faaliyete geçerek, sektörde önemli bir aktör olmayı hedefliyor. Şirketin sağladığı yenilikçi çözümler ve güvenilir hizmetler, kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol oynayacak.