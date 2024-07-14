Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal açıdan desteklemek amacıyla Batıkent’te hizmete açılan Emekliler Etkinlik Merkezi’nde üyeleri kahvaltıda bir araya getirdi. Emekliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üyelere hizmet vermeye başlayan Emekliler Meclisi hakkında bilgiler verilip fikir alış verişinde bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanı hayatın içine katan çalışmaları ve projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Emekliler Haftası dolayısıyla Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

EMEKLİLER MECLİSİ KURULDU

Başkentin gelişimine ve kalkınmasına dair önerilerin görüşüldüğü, sorunların belirlenmesi, bilgi ve tecrübelerin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan, Ankara’da yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşların oluşturduğu Emekliler Meclisi kuruldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini sürdüren Emekli Lokallerine, üyeler arasında seçim yapılarak 50 asil ve 50 yedek üye belirlenerek onların arasında yapılacak olan seçimle göreve gelecek 10 kişilik genel kurul üyeleri hizmet vermeye başlayacak.

‘‘EMEKLİLER MECLİSİ ANKARALILARA HİZMET EDECEK’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıların yaşam kalitesini artırarak hizmetlerini sürdüreceklerini dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak hizmet vermeye başlayan Emekliler Meclisi ile ilgili şu bilgileri verdi:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Emekliler Meclisi, emeklilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulup tartışılması kentin gelişmesine ve kalkınmasına dair önerilerin görüşülüp sorunların belirlenmesi, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ile genç kuşaklara aktarılması için Ankara’da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşan ekiple hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet veren emekli lokallerimizden oluşan 50 asil 50 yedek üyeden oluşacak şekilde 10 kişilik bir kurul, bu 50 üyeden seçilerek tüm Ankaralılara hizmet verecektir.

VATANDAŞLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi’ne gelerek sosyalleşen ve keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Ali Fidan: ‘‘Batı Sitesi mahallesinin ciddi anlamda böyle bir ihtiyacı vardı. Şu anda Emekliler Haftası ve emeklilerimiz burada gönüllerince zaman geçiriyorlar ve eğleniyorlar. Bizlere bu imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Serdar Koçak: ‘‘Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi personeli çok candan, sevecen ve yardım severler. Burayı hizmete açarak bizlerin keyifli zaman geçirmesini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.’’

-Sevim Koçak: ‘‘Ülkemizde emeklilerin atıl görüldüğü bu zamanda sevgili başkanımız Mansur Yavaş’ın bize bu emekli etkinlik merkezi ve lokali açması bizler için hepimizin, emeklilerin atıl değil artık çalışan katkıda bulunan insanlar olduğunu kanıtlamasına yardımcı oldu. Mansur Başkan’ımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Nurcan Şenbaş: ‘‘Bizim evimizden çıkıp sosyalleşebilmemiz için burada birçok etkinlikler düzenleniyor. Buranın personelleri ise bize aile üyelerimiz kadar yakın, bize samimi ve içten davranıyorlar.’’