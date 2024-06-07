ANKARA (AA) - Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı "Peynir ve Mıhlama Festivali" başkentte başladı.

Sıhhiye Yenişehir Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, başta kolot ve kaşar peyniri olmak üzere çeşitli peynirler ve tereyağının yanı sıra hamsi, mısır unu, salça gibi yöresel ürünler tezgahlarda satışa sunuldu.

Kemençe ve tulum çalınarak horon tepilen festivalde, en çok uzayan mıhlama yapma yarışması da düzenlendi.

Yarışmada birinci olan Yusuf Can Dilli, Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu, bu kültürü tanıtmak için Ankara'ya geldiğini belirterek herkesi yöresel lezzetleri tatmaya davet etti.

Dilli, bal, mısır unu, tereyağı ve mıhlama peynirinden hazırlanan ürünlerin bulunduğu hediye paketi ödülünü aldıktan sonra, "Başarmak, liderlik ve birinci olmak her zaman bizim kanımızda var." dedi.

Etkinliğe Rize'den katılan esnaf Mustafa Aksu da alanda hamsi festivalinin de yapılacağını dile getirerek, Rize'nin yöresel tatlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Aynı kentten gelen Özbay Demirciler, kuymak ve mıhlama arasındaki farkı anlatarak, Trabzon'da kuymak olarak bilinen yemeğin içinde kaymak olduğunu, Rize'de ise mıhlamanın sadece peynir ve tereyağından yapıldığını aktardı.

Festival 11 Haziran'a kadar sürecek.