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Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

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