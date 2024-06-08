ANKARA (AA) - Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Ayaş yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı metro girişlerini su basması dolayısıyla seferler durduruldu.

Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanak, birçok ilçede yollarda su birikintilerine neden oldu. Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.