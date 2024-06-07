ANKARA (AA) - Başkentte sağanak nedeniyle Çankaya ilçesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.



Sağanak nedeniyle iş yerlerinin camları kırılarak hasar oluştu.

İş yerini su basan esnaf Adnan Ersan, olayın 15 dakika içerisinde, caddenin yüksek kesimlerinde biriken suyun iş yerine girmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.



Ersan, "Dükkanımızın içi 1 metreye yakın suyla doldu. Çok maddi hasarımız var. Biz bunu her sene yaşıyoruz. Tek isteğimiz yağmurlar yağmadan önce logar kapaklarının üzerinin temizlenmesi ve gereken önlemlerin alınması." diye konuştu.

Üsküp Caddesi'nde ise kuvvetli yağışın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.

