Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılacak resmi törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir, TBMM tören alanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı, Cumhuriyet Caddesi gibi önemli güzergahlarda gerçekleştirilecek olan "Resmi Geçit Töreni" nedeniyle yarın sabah saat 06.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak bölgeler

Anıtkabir, TBMM tören alanı ve çevresi: Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü tamamen kapatılacak. Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısmı kapalı olacak. İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ulus Meydanı ve çevresi: İstiklal Caddesi'nin tamamı kapatılacak. İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü kapalı olacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. Çankırı Caddesi ve GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak kapatılacak.

Kızılay Meydanı ve çevresi: Mersin'de bir market sahibi, büfesinin önüne seksek çizdi Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasındaki bölümü kapatılacak. Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak. Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Sporpark Sokak ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokakların tamamı kapalı olacak.



Gerekli durumlarda aşağıdaki bölgeler de trafiğe kapatılabilecek:

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi.

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan yolları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü.

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak kapatılabilecek.