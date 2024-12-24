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Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Bölgesel Basketbol Ligi Yönetmeni Esra Erden Atacan, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Ligin ilk 4 sırasında yer alan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor ve Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, favori olarak gösterilirken, alt sıralardan gelen ekipler sürpriz arayacak.

TFF, yeni hakemlik sistemi için kulüplerle görüşecek

TFF, yeni hakemlik sistemi için kulüplerle görüşecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası ’nda çeyrek final kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, 8 takımın eşleşmeleri belli oldu.

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