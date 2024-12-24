Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda çeyrek final kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, 8 takımın eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme sistemi uygulanacak
Çeyrek final mücadeleleri, 14-15 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekipler, 17-19 Ocak tarihleri arasında Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek Dörtlü Final’e yükselecek.
Eşleşmeler belli oldu
Kura çekimi sonucunda oluşan çeyrek final eşleşmeleri:
- Aslan Yol Burhaniye Belediyespor - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor
- Emlak Konut Gelişim - Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor
- Fenerbahçe Gelişim - J&M Çanakkale Belediyespor
- 01 Adana Basketbol - Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri
Favoriler ve mücadele heyecanı
Ligin ilk 4 sırasında yer alan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor ve Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, favori olarak gösterilirken, alt sıralardan gelen ekipler sürpriz arayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Bölgesel Basketbol Ligi Yönetmeni Esra Erden Atacan, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Finale doğru geri sayım
Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası, 19 Ocak’ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.