Türkiye Basketbol Ligi’nin 18. haftasında, MKE Ankaragücü ile Çağdaş Bodrum Spor arasında oynanan maçta şiddet skandalı yaşandı. Deplasmanda 81-73 kazanan Çağdaş Bodrum Spor’un oyuncusu Burak Erol, maç sonrası rakip takımın başantrenörü Halil Üner tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Olay nasıl yaşandı?

Maç bitiminde, Çağdaş Bodrum Spor oyuncusu Burak Erol, MKE Ankaragücü Başantrenörü Halil Üner’in yanına giderek konuşmak istedi. Ancak kısa süren diyaloğun ardından Üner, Erol’a yumruk salladı. Olay, diğer oyuncular ve teknik ekip tarafından büyümeden önlendi.

Spor camiasından tepki

Maç sonrası yaşanan bu olay, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, yaptığı açıklamada, sporda şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, yetkilileri olayla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Dağlarca Çağlar: “Sporda şiddete yer yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çağlar, Halil Üner'i kınayarak, “Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü - Çağdaş Bodrum Spor maçında, fair-play ruhuna yakışmayan üzücü bir olay yaşanmıştır. Karşı takımın koçu Halil Üner, maç bitiminde oyuncumuza yönelik kabul edilemez bir davranış sergilemiş, yumruk atmaya teşebbüs etmiştir. Hem yaşça büyük hem de yıllardır basketbol camiasında yer alan bir isim olarak, kendisine yakıştıramadığımız bu davranış sporun özüne ve değerlerine aykırıdır. Olayın daha fazla büyümesine izin vermeyen tüm sporcuların gösterdiği hassasiyet ve sağduyulu yaklaşımlar takdire şayandır. Ancak bu durum, Koç Halil Üner'in sergilediği davranışın ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü olarak, sporda şiddetin hiçbir şekilde yeri olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Sporun kardeşlik, centilmenlik ve dostluk değerlerine dayalı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyor ve bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini düşünüyoruz. Bu üzücü olayı kınıyor ve sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.