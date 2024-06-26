BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kuraları çekildi. Organizasyonda yer alan 3 Ege temsilcisinin rakipleri belli oldu.

Pınar Karşıyaka C Grubu'nda

Ligde üst üste 5'inci sezonunu geçirecek olan Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda zorlu rakiplerle eşleşti. Geçen sezon da son 16 turunda karşılaştığı, organizasyonda final oynayıp şampiyonluğu kaçıran İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Tenerife ile mücadele edecek. Grubun diğer rakipleri ise Fransa'dan Saint Quentin ve Yunanistan'ın Ege'deki Rodos Adası temsilcisi Kolossos oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor H Grubu'nda

İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, H Grubu'nda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Geçen yıl Final Four oynayan İspanya'dan UCAM Murcia ve Yunanistan'dan Peristeri'nin yanı sıra Sırbistan'dan FMP Belgrad ile eşleşti.

Aliağa Petkimspor ön elemede

Organizasyona ön elemeden itibaren katılacak olan Aliağa Petkimspor ise ilk turda Hollanda ekibi Heroes Den Bosch ile karşılaşacak. Petkimspor, bu turu geçerse gruplara kalmak için Fransa'dan Cholet Basket ile oynayacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Ekmas’ın grubu ise şu şekilde:

Galatasaray Ekmas

Promitheas – Yunanistan

Rasta Vechta – Almanya

Elemelerden gelecek bir takım

Turnuva Takvimi ve Formatı

Ön Eleme Turu: 16 Eylül'de başlayacak. 24 takımdan 4'ü normal sezona katılma hakkı kazanacak.

Normal Sezon: 32 takım, 8 grup halinde 1 Ekim'de başlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grup birincileri direkt olarak son 16 turuna kalacak.

Play-In Maçları: Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayacak olan takımlar Ocak 2025'te Play-In maçlarına çıkacak.