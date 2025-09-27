2025-2026 Basketbol Süper Ligi sezonu, İzmir derbisiyle açılacak. Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka, ligin ilk haftasında Aliağa'da kozlarını paylaşacak. Maç, Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda saat 13.00’te başlayacak.

İzmir derbisiyle sezon başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonu, İzmir’in iki temsilcisi Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka arasındaki derbiyle start alacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak maç, basketbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor. Karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

İki ekip de yeni kadro ve teknik ekipleriyle hazır

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de kadrolarını yeniledi. Petkimspor, antrenörlük görevini Burak Gören’den devralarak Karşıyaka’nın eski antrenörlerinden Özhan Çıvgın’ı göreve getirdi. Sezon öncesi 10 transferle kadrosunu güçlendiren Karşıyaka ise, takımın başına Faruk Beşok'u getirdi. İki ekip de derbiye büyük bir hazırlık süreciyle giriyor.

Karşıyaka sakatlık problemleriyle boğuşuyor

Karşıyaka, yeni sezona sakatlık sorunlarıyla başlamış durumda. FIBA'dan gelen transfer yasağı kapsamındaki borcunu taksitlendiren Kaf-Kaf, maçta sakatlığı bulunan Egemen Güven’den yararlanamayacak.

Aliağa Petkimspor – Karşıyaka Maçı Detayları