Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde heyecan, 15. hafta derbisiyle doruğa çıkıyor. Galatasaray, 19 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko moralli geliyor

Euroleague’de çift maç haftasını iki galibiyetle kapatan Fenerbahçe Beko, ligde de formda bir grafik sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79 mağlup ederek 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Nigel Hayes-Davis’in üstün performansı ile dikkat çeken Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray’da gözler Palmer ve Cummings’de

Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray, bu sezon başarılı bir performans sergileyerek 14 maçta 10 galibiyet elde etti. Ancak sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Anadolu Efes’e 99-87 yenilerek 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Derbide James Palmer ve Will Cummings’in performansı belirleyici olacak.

Maçın hakemleri belli oldu

Karşılaşmayı Kerem Baki, Altuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.