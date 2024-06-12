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Hayes-Davis, final serisinin dördüncü maçında kaydettiği 16 sayının 12'sini uzatma bölümünde atarak galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Deneyimli basketbolcunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Saha ortasına kurulan platformda Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Seremonide ilk olarak Anadolu Efes'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Shane Larkin aldı.

Sarı-lacivertli takım, play-off finali dördüncü maçında ağırladığı Anadolu Efes 'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko 'ya kupası takdim edildi.

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