Stozice Arena'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memnun, gerekli dersler çıkardıklarını anlattı.

Kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Memnun, "Büyük hayallerle buraya geldim. Bugün gerçekten ortaya bir şey koyamadık. Hazırlık maçlarındaki oyunu da ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Ekrem Memnun, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. Çok üzgünüz gerçekten. Kendi adıma değil, ben oralarda oldum ama bu arkadaşlar için üzgünüm. Kaçırdığımız 3. büyük turnuva olacak bu. İyi turnuva oynamadıkça büyük oyuncu olmak çok zor. Daha çok genç bir takımız. Onlar adına çok istiyordum, gelecekleri için. Maalesef beceremedik. Dünyanın sonu değil, bunu başaracaklardır. Genç arkadaşlarımız var, yola devam edecek. Yola devam edeceğiz. Miras çok güçlü. Bu takım seviliyor, mücadele ettik ama bugün burada mücadele etmek yetmez. Bagajının dolu olması lazım buraya gelirken. Bunları da konuştuk. Hepimiz dersler çıkardık, devam edeceğiz. Slovakya'yı da kutlamak gerek. İyi şanslar diliyoruz."

"Rakibe cevap veremedik"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ekrem Memnun, maça yakışmayacak şekilde oynadıklarını belirterek, "Yani hücum edemedik, defans yapamadık. Rakibin sertliğine karşılık veremedik. Çok şut atan bir takım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama cevap veremedik. Yapacak bir şey yok. Gereğini yerine getirmezsen kaybedersin. Bitti bizim için. Önümüze döneceğiz, analizlerimizi yapacağız. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesini yaptı.

Milli oyuncu Derin Erdoğan ise, "Sonuna kadar mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ama defans hatalarından dolayı bir türlü arayı kapatamadık ve karşı takımın her atışı isabetliydi." dedi.