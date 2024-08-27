Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Susurluk ilçesinin su ve altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Susurluk ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, bölgedeki altyapı sorunlarını masaya yatırdı.

Mahalle Mahalle Çözüm Arayışı

Her mahallenin su ve altyapı taleplerini tek tek değerlendiren Erdoğan Öztürk, muhtarların öneri ve şikayetlerini dinledi. Öztürk, yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunları ele aldıklarını ve bu sorunları kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti. "Her mahallemizin taleplerini kendi özelinde ele alıyoruz. Sorunların üzerini örtmek yerine, uzun vadeli ve kalıcı çözümleri hedefliyoruz," diyen Öztürk, muhtarların görüşlerini dikkate alarak projelerini şekillendirdiklerini belirtti.

Susurluk’ta Temiz Su İçin Yoğun Çalışma

Susurluk halkının temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Öztürk, BASKİ olarak Balıkesir genelinde önemli projeler yürüttüklerini vurguladı. "Balıkesir için faydalı işler yapacağız ve bunu sizlerle birlikte başaracağız," diyen Öztürk, vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen sorunlara en kısa sürede çözüm getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Muhtarlar Memnun

Han Mahallesi Muhtarı Vicdan Tuna Uçak, yapılan toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlar olarak BASKİ ile yapılan toplantımız gayet verimli geçti. Sorunlarımızı dile getirdik ve bu sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk, bizimle çok ilgilendi. Ahmet Akın Başkanımıza başarılar diliyorum, kendisini Susurluk’ta ağırlamayı bekliyoruz," dedi.