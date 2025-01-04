Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Fethibey Mahallesi'nde gerçekleştirdiği içme suyu hattı inşaatı ile bölgeye kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etmeyi başardı.

Su altyapısı güçlendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ, Fethibey Mahallesi'nde gerçekleştirdiği içme suyu hattı çalışmasıyla bölgenin su altyapısını güçlendirdi. Bin metre uzunluğundaki yeni hattın inşası sayesinde mahalle halkı, temiz ve kaliteli içme suyuna daha kolay ulaşırken, gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların da önüne geçildi.

Sürdürülebilir altyapı hizmetleri

BASKİ, Balıkesir genelinde su altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 20 ilçedeki 1.133 mahallesinde benzer projeleri hayata geçiren BASKİ, sürdürülebilir su yönetimi hedefiyle altyapı hizmetlerine devam ediyor.