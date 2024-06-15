Avrupa Kupası saatler sonra başlıyor. Siz değerli Haber Ekspres okurları için bir değerlendirme yazısı yazmak istedim.

Montella, bana öyle geliyor ki bir 11 belirleyip o kadroda takılı kalmayacak.Her maçı aynı 11 ile oynamayacak. Savunma ağırlıklı bir 11 beklemiyorum Gürcistan maçında. Tahminen Polonya maçının ikinci yarısındaki 11'e yakın bir 11'le başlayacağımızı, bu maçı kazanırsak, Portekiz karşısında ise İtalya maçındakine daha yakın bir kadro ile sahada olacağımızı düşünüyorum.

Sanırım 3 stoper ve ön libero Okay-sonra 4 lü dirençli, top yapabilen, az hata yapan, atletizmi yüksek orta saha, önünde Arda serbest adam,(serbest derken önde savunmayı başlatmada serbest!) Önüne de sprinti olan, önde baskı yapmayı seven bir forvet...

Bence bu plan tutar. Bu film izlenir. Ön bölgede baskı yapan bir milli takım, hepimizin hayali! İlk defa fizik kalitesi buna uygun bir kadro var elimizde.

Ama anladığım kadarıyla, bu yukarıda bahsettiğim futbolu sadece ilk maçta oynayacağız. Portekiz ve Çekya maçlarında daha kapalı bir takım önümüze gelecektir.( Ki mantıklı olan da bu.) Bu sebeple de bir maçtan fazla olmak üzere, önce geriye düşüp sonra golleri sıralayabileceğimiz maçlar izleyebiliriz. Bu turnuvada başta kaptan Çalhanoğlu'na çok büyük sorumluluk düşüyor. Arda'yı doğru kullanır ve yönlendirirse, çok değişik yerlere gelebilir milli takım.

Gerçek ölüm grubu, bu grup, Bu gruptan çıkan iki takım finalde tekrar karşılaşırsa, lütfen bu satırlarımı hatırlayın. Çekya turnuvanın en genç, en çok koşan ve takım oyununu en iyi sergileyen ekip. Portekiz'e bir şey söylemeye gerek var mı? Kadrolarına bakmak yeterli.

Peki biz ne yaparız bu grupta?

Şöyle cevap vereyim:

Sonuna kadar da gidebiliriz, gruptan da çıkamayabiliriz. Yada şöyle cevap vereyim;

İşte tüm bu şartlar altında Atatürk'ün Çocukları,

İhtiyaç duyduğun tek kudret, damarlarında mevcut!



Sevgi ve Saygılarımla