İzmir’de faaliyet gösteren Cece Tekstil, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldı.

İzmir’de bir tekstil firması daha konkordato ilan etti

İzmir’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., mali yapısını güçlendirmek ve alacaklılarla anlaşma sağlamak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Konkordatotakip’in Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılının ilk 9 ayında geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 2 bin 85’e ulaştı.

Bu dönemde sadece İzmir’de 107 şirket konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı

Mahkeme, Cece Tekstil’in mali durumunu düzeltmesi için 14 Ekim 2025 tarihli kararla şirkete 3 ay süre tanıdı.

Bu süre içinde şirket faaliyetlerine devam edebilecek ancak mali işlemleri bağımsız denetçi ve mali müşavir Vahap Yıldırım tarafından denetlenecek.

Ayrıca, mahkeme kararına göre alacaklılar 7 gün içinde itirazda bulunarak konkordato mühleti verilmesini engelleyebilecek.

Konkordato sürecinin devamına ilişkin duruşmanın 9 Ocak 2026 saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.

Şirket okul kıyafetleri ve iş elbiseleri üretiyor

İzmir’in Basmane semtinde üretim yapan Cece Tekstil, uzun süredir okul formaları ve iş elbiseleri üretiyor.

Ancak son dönemde artan hammadde maliyetleri, enerji giderleri ve döviz kurlarındaki oynaklık, şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi.

Firma, mali yapısını yeniden düzenlemek ve faaliyetlerine sürdürülebilir biçimde devam etmek amacıyla konkordato korumasına başvurdu.

Sektörde tablo giderek ağırlaşıyor

Ekonomik dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve iç piyasadaki daralma nedeniyle tekstil sektöründe konkordato başvuruları son aylarda artış gösterdi.

Uzmanlara göre, özellikle küçük ve orta ölçekli tekstil firmaları rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Finansal danışmanlar, işletmelerin önümüzdeki dönemde nakit akışlarını koruyabilmek için borç yapılandırma ve üretim planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor.