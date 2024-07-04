EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı, 10 yıl önce aldığı altın kemeri 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tekrar kazanma peşinde.

Fatih Atlı, 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek altın kemeri kazanmıştı.

Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşen Samsun Ladikli başpehlivan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanından altın kemerle ayrılmak istiyor.





- "Ekip arkadaşlarımızla çok iyi hazırlandık"

Atlı, AA muhabirine, Kırkpınar'ın yağlı güreşin olimpiyatı olduğunu söyledi.

Kırkpınar için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Atlı, "Manavgat'ta kamplarımızı yaptık. Son hazırlık kampımızı ise Elmalı'da gerçekleştirdik. Gayet iyi bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarım Ali Gürbüz, Osman Kan, Kemal Şahin Güzelyazıcı ve diğer ekip arkadaşlarımızla çok iyi hazırlandık. Nasibimizi aramaya geldik, 25 yıldır arıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi yapıp, altın kemeri Manavgat'a götürmek istiyoruz." diye konuştu.





- "Altın kemerin adayıyız"

Başpehlivan Atlı, Kırkpınar'da er meydanına çıkan güreşçinin hedefinin başpehlivan olmak, başpehlivan olarak güreşen sporcunun hedefinin ise altın kemer olduğunu dile getirdi.

Kırkpınar'da bir kez altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Atlı, "O günden sonra tekrar altın kemeri kuşanmak için çıtamızı yükseltmeye çalışıyoruz. Onun için mücadele veriyoruz. Diğer güreşçi arkadaşlarımız gibi altın kemerin adayıyız. İnşallah kazasız belasız elimizden gelen bütün mücadeleyi verip, kemeri almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Genç pehlivanlara destek

Genç pehlivanların da iyi şekilde yetiştiğine değinen Atlı, Manavgat Belediyesinin yağlı güreşlere büyük önem verdiğini aktardı.

Yağlı güreşe gönül veren genç pehlivanları desteklediklerini belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta çok iyi altyapı çalışmamız ve oluşumumuz var. İnşallah bizden sonraki bayrağı da Manavgatlı güreşçi arkadaşlarımız en iyi şekilde taşıyacak. Günümüzde güreşçi arkadaşlarımız bu işi akademik olarak yapıyor, okuyup araştırıyorlar. İddialı başpehlivan kesiminin bir kısmı 40 yaşına merdiven dayadı. Aslında bu işi ne kadar düzenli ve profesyonel yaptığını gösteriyor. Ustalarımıza saygımız sonsuz. Bizler de onları örnek alarak bugünlere geldik. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem yağlı güreşin hem genç pehlivanların gelişmesine katkıda bulunuyoruz."



