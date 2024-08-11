Para sayma görüntüleri ve iddialar

Başsavcılık, para sayma görüntüleriyle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, "paraların usulsüz toplanarak satın alındığı" iddialarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. İddianamede, söz konusu binanın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı ve bu satışa ait paranın sayıldığı belirtiliyor.

Soruşturmanın detayları

İddianamede, görüntülerde paraların sayıldığı sırada bulunan isimler arasında Mustafa Can Poyraz, Özgür Nas ve diğer şüphelilerin ifadelerinin alındığı bildirildi. CHP'nin binayı satın alırken toplamda 39 milyon 870 bin lira ödendiği, 24 milyon 360 bin liranın satıcıya havale edildiği, 15 milyon 510 bin liranın ise bağışlarla temin edildiği ifade edildi.

Siyasi Partiler Kanunu'na atıf

Soruşturma, CHP'nin başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyasının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olup olmadığını değerlendiriyor. İddianamede, bağışların usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ek incelemeler ve ihbarda bulunma

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka hakkında vergi mevzuatı kapsamında inceleme yapılması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulunulduğu bilgisi de yer aldı.