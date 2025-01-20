CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alındığına dair çıkan haberlerin ardından İstanbul Başsavcılığı, Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, Aydın’ın ifadeye davet edildiğini açıkladı.

Aydın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın ifadeye çağrıldığı ve yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılık: Cem Aydın ifadeye davet edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.