Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında pazartesi günü "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Haberi Sözcü TV sunucusu İpek Özbey duyurdu. Özbey’in açıklamasına göre, Özdağ bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı ve İstanbul’a götürülmek üzere işlemler başlatıldı.

İstanbul başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturmaya Özdağ’ın partisinin Antalya’daki il başkanları istişare toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilmişti.

Sağlık kontrolü için Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ümit Özdağ, daha sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, Özdağ’ın serbest bırakılmasına karar verildiği iddia edildi.

Başsavcılık, Özdağ'ın şu anda serbest bırakılmadığını bildirdi.

Özdağ'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık, "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.