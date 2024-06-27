Vitello Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Emre Başterzi ile Reve Home & Decoration Firması’nın kurucusu Duygu Yeni, İzmir Kaya Thermal Convention Otel’de düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. İzmir'in siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınmış simalarını bir araya getiren düğünde, çiftin mutluluklarına ortak olmak için 600'ün üzerinde davetli katıldı.

Düğüne katılanlar arasında Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gibi önemli isimler dikkat çekti. Çiftin nikahını ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen kıydı.

Organizasyon ve dekorasyon, çiftin isteği doğrultusunda beyaz ve pastel tonlarda Mon Jardin tarafından gerçekleştirildi. Duygu Yeni, gelinliğini Berta'dan, Emre Başterzi ise damatlığını Vakko'dan seçti. Düğün sırasında Enbe Orkestrası, 50 kişilik dev kadrosuyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen after partide ise Berkay sahne alarak eğlenceyi doruğa çıkardı.

Düğün sonrası genç çift, balayı için Bali Adası'na uğurlandı. İzmir Kaya Thermal Convention Otel'deki bu görkemli düğün, uzun süre konuşulacak anılar bıraktı.