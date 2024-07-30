Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Batıçim ve Batısöke Çimento’yu bünyesinde bulunduran ve Ege Bölgesi’nin lider çimento, beton üreticisi haline gelen Batı Anadolu Grubu, 2021 yılındaki hissedar ve yönetim değişikliği sonrası yakaladığı hızlı büyümeyi sürdürmekte ısrarcı. Çiftay Grubu, 17 Ağustos 2021’de Batıçim Batı Anadolu’nun yaklaşık yüzde 30 oranındaki hissesini ve yönetim kurulunun fiili kontrolünü devraldı. Çiftay Grubu, sonraki alımlarıyla Batıçim Batı Anadolu’daki payını bir dönem yüzde 45’in de üzerine çıkardı. Yönetim değişikliği sonrası Batıçim Batı Anadolu, 2023 yıl sonunda konsolide bazda, 6 yıl sonra ilk kez 2 milyar 55 milyon TL net kâr elde etti. Batısöke Çimento da 2023 yılını 7 yıl sonra ilk kez kârlı kapattı ve 872,5 milyon TL kâr açıkladı. İzmir’in en eski ve köklü sanayi gruplarından olan Batı Anadolu Grubu, finansal yapısındaki iyileşme sonrası önümüzdeki dönemde 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

‘Başarı hikayesi yazdık’

Batı Anadolu Grubu, 4 farklı kıtaya ve 30’dan fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç ettiğine işaret eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Batıçim Fabrikası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında “Borçluluk oranı yüksek, faaliyetleriyle ilgili çeşitli söylentilerin arttığı Batı Anadolu Grubu’nda üç yılda başarı hikayesi yazdık. Batıçim ve Batısöke başta olmak üzere grubumuz konsolide bazda kârlı bir yapıya geçerken verimli hale geldi, çalışanlarımızın memnuniyeti ve güveni arttı. Tabii ki bu başarı borsada da şirketlerimizin hisse senetleri performansına yansıdı ve yatırımcılarımız memnun oldu. Çalışanlarımız, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için önemli olan köklü geçmişe sahip bu grup eskisinden daha güçlü. Geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz, kârdan çok şirketlerimizdeki verimlilik bizim için daha önemli” dedi.

480 milyon dolar ciro

İstanbul Borsası’nın en eski şirketlerinden de olan Batıçim ve Batısöke, 2021 yılı ve daha öncesinde kullandığı döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesi nedeniyle bilançolarında zarar açıklamıştı. Son üç yıllık dönemde borçluluk oranı düşen şirketlerin finansal yapısı güçlendi. Kârlı ve verimli yapıya geçen şirketler, şimdi yeni yatırımlarla büyümeye odaklandı. Başkan Candaş, “Yönetim değişimiyle artan verimlilik ve azalan borçlarla grubumuzun 2021 sonunda 217 milyon dolar olan konsolide cirosu, 2023 sonunda 480 milyon dolara ulaştı. İki yılda dolar bazında iki kattan fazla büyüdük. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54’lük pay, grubun amiral gemisi iki şirketten, Batıçim ve Batısöke Çimento’dan geliyor. Yurt içinde ve dışındaki yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmak istiyoruz” diye konuştu.

2025’ten itibaren çok farklı olacak

Candaş, şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada üretim ve ihracatta, yani faaliyetlerimizde her şey yolunda. Şu anda bizim önceliğimiz borçluluk oranını en düşük seviyeye indirmek. Batısöke Çimento’da sermaye artırımına gitmeyi ve şirketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024’te borçluluk yapısını azaltma hedefimize eriştikten sonra 2025 yılından itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz.”

Yeni yatırımları gündemlerine aldıklarına dikkat çeken Candaş, “Bizim gibi sanayi gruplarında yatırım durmaz. Bizim güçlü kaslarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı Limanda kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa Bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED süreci tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde dile getirdi.

Batı Anadolu Grubu’nun yatırım planları içerisinde yer alan diğer bir şirket de 2006’da gruba dahil edilen Batıliman. Grubun gelecek planları içinde Batıliman’ın önemli bir yeri olduğunu belirten Candaş, “Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80’ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz yoluyla yapılıyor. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz” diye konuştu.