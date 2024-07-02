Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Batı Anadolu Grubu, Türkiye'deki ihracat başarılarını üç farklı kategoride ödüllendirildi. Grup, klinker sektöründe “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde ikinci; genel çimento ve gri çimento sektörlerinde ise ayrı ayrı “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorilerinde beşinci oldu.

İhracatın şampiyonları töreninde üç ödül

Batı Anadolu Grubu, 2023 yılı ihracat performansıyla Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) düzenlediği “6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde üç ödül kazandı. Tören, TİM Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve Batı Anadolu Grubu adına ödülleri İcra Kurulu Üyesi-Pazarlama ve Beton Grup Başkanı Selçuk Uçar ve İhracat Şefi Hakan Bengi aldı.

Klinkerde ikinci, çimentoda beşinci

Batı Anadolu Grubu, klinker sektöründe “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” kategorisinde ikinci olurken, genel çimento ve gri çimento sektörlerinde ise beşinci oldu. Bu başarı, grubun bölgesindeki faaliyetlerinin ve sürdürülen performansın bir göstergesi olarak değerlendirildi.