SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğindeki program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin direnişle engellendiğini, demokrasiye sahip çıkan milletin zafer elde ettiğini söyledi.

Canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen Girgin, "15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ, 40 yıl boyunca örgüt elebaşısının kendi ifadesiyle, 'devletin kılcal damarlarına sızma' çalışması yürüttü. FETÖ, terör örgütü olmasının yanı sıra bir casusluk örgütüdür." diye konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de tehlikeli olduğunu belirten Girgin, tüm ülkelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Büyükelçilikteki anma töreninin ardından Girgin ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehit Mezarlığı'na geçerek burada şehitler için dua etti. Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de dua programı düzenlendi.

Anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Başçarşı'da Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

- Sırbistan

Sırbistan'da ise Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) Dositey Obradovic Kütüphanesi'ne yaptırılan 15 Temmuz Tercüme ve Dijitalizasyon Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi sırasında Novi Pazarlıların kendileriyle olan dayanışmasını asla unutmayacaklarını söyledi.

Sırbistan'ın da devlet olarak FETÖ ile mücadelelerine destek verdiğini belirten Aksoy, şunları ifade etti:

"(Sırbistan) Balkan coğrafyasında FETÖ'ye yaşama imkanı vermeyen ender ülkelerden bir tanesi. TİKA'mız bugüne kadar 370'ten fazla proje yaptı Sırbistan'da, bunun yarısından fazlası Sancak Bölgesi'ne yapıldı. Bundan sonra da Sancak'ın bütün bölgelerine TİKA'mızın ve tüm devlet kurumlarımızın yardımları devam edecek. İki ülkenin cumhurbaşkanı arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi bulunuyor. Son 10 senede Sırbistan ile ilişkilerimiz gelişti ve aynı ivme ile devam ediyor."

TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç ise projenin bölgenin zengin kültürel mirasının dünyaya açılmasına önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da TİKA tarafından yapılan proje için Türk halkına ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

- Karadağ

Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Podgoritsa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bahattin Akbaş, şehitler için dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı ve milleti uğruna ölmeyi göze alarak demokrasisine, milli iradesine ve manevi değerlerine kahramanca sahip çıktığını anlattı.

Kalkavan, FETÖ'yü Karadağ'da barındırmadıkları için dost ve müttefik Karadağ makamlarına müteşekkir olduğunu belirterek, FETÖ'nün eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt konumunda bulunduğunun uluslararası planda da kabul görmeye başladığını aktardı.

Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlul Kanaçi ise 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kalplerinin Türkiye ile attığını, darbenin akim kalmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını, bir daha asla böyle bir olay yaşanmamasını temenni ettiğini kaydetti.

Ayrıca büyükelçilikte Anadolu Ajansının 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi.

- Hırvatistan

Hırvatistan'da da Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nde büyükelçilik personeli, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla anma etkinliği düzenlendi.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zagreb Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua etmesinin ardından, geçici maslahatgüzar Ertan Yılmaz, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Programda ayrıca 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı video gösterimi oldu ve fotoğraf sergisi de açıldı.