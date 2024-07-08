Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aşırı sıcaklar başlıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batı bölgelerinde sıcaklıkların bugünden itibaren etkili olacağını ve hafta boyunca süreceğini belirtti. Şen, “Pazartesiden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek. 11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın, bol su tüketin, açık renk bol giysiler giyin, gözlük ve şapkayı unutmayın. Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin” uyarısında bulundu.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öngörülerine göre, Marmara Bölgesi'nde hava çok sıcak ve nemli olacak. Sıcaklıkların 32-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Ege Bölgesi ise yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek bölgeler arasında. Manisa, Muğla ve Denizli’de 40, Aydın’da ise 42 derece sıcaklık bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de çoğu şehirde hava kuru ve çok sıcak olacak. Adana'da sıcaklıklar 38, Kahramanmaraş'ta ise 40 dereceye ulaşacak.

İç Anadolu ve Karadeniz'de hava durumu

İç Anadolu Bölgesi'nde haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Van-Hakkari arasında şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüksek sıcaklıklar devam edecek.

Meteoroloji'nin günlük uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor.

Yangın riski ve önlemler

Aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını riski oldukça yüksek. Yetkililer, özellikle ormanlık alanlarda ve araç içinde sigara içilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, yangın riskine karşı alınacak önlemler arasında orman kenarlarına dikkat edilmesi, piknik alanlarında ateş yakılmaması ve yangın ihbar hattının acil durumlarda aranması önem taşıyor.